Toomas Alatalu: Moskva murrab Moldovat

Poliitikute tasemel on sise- ja välispoliitiline vastasseis veelgi kõvem ja käib üks suur seaduste lugemine ja tõlgendamine. 15. novembril 2020 valiti Moldova presidendiks Euroopaga liituda sooviva koalitsiooni liider Maia Sandu, ent tegu on ikkagi parlamentaarse vabariigiga ja parlament on kindlalt Putiniga sõprussuhetes oleva Igor Dodoni ja sotsialistliku partei kontrolli all. Neil on praegu 101-kohalises parlamendis 37 ja tänu kahele oligarhile veel 11+7 mandaati. Etteruttavalt sedagi, et sotsialiste toetab umbes kolmandik ja ülejäänud parteisid ligi kümme protsenti valijaist, mis tähendab, et kurikuulus d’Hondti jagaja tagab sotsidele kuni 45 kohta ka eelseisvatel valimistel.