​Tanel Kiige sõnul ei lähe valitsus kohe kindlasti piirangute laustühistamise teed, ent ei kehtesta ka üleriigilisi laussulgemisi. «Pigem on küsimus, kuidas Harjumaal ja Ida-Virumaal järk-järgult piiranguid avada ja kuidas mujal Eestis nakatumise tõusu vältida,» selgitas Kiik. Ta lisas, et enam ei pooldata regionaalseid piiranguid, mille puhul kehtivad ühes maakonnas ühed, teises teistmoodi kitsendused.

Üleriigiline levik on ulatuslik

Eelmisel nädalal lisandunud juhtumitest 64 protsenti olid Härma sõnul lähikontaktsed. Nakatunutest valdav osa kuulub tööealiste sekka. Neist kolmandik nakatus tööl ning kolmandikul juhtudel on nakkuse päritolu teadmata. Kasvutrendis on nooremate inimeste nakatumine. Härma tõi esile, et nädalaga on kahekordistunud koolide ja lasteaedades tekkinud kollete arv.