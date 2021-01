Koguvõimsuseks tuleb 700 hobujõudu, kiiruseni 100 km/h viskutakse 3,2 sekundiga. Ainuüksi nende numbrite välja hääldamine on varjamatult rahuldustpakkuv.

Panamera on GT, grand tourer – sõiduvahend, mis on mõeldud läbima kontinentaalseid vahemaid madallennul. Temas on võimsust, mootoril töömahtu, sõitjateruumis seda päris ehedat GT-luksust.