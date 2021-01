Geniaalne äriidee: Eesti mehed müüvad maailma kuulsatele firmadele vaikust

Kes siis Amazoni ei teaks? Teadagi, see on maailma suurim internetiettevõte, mille asutaja ja juht Jeff Bezos on maailma rikkamaid inimesi – mis tähendab, et kõik, mis vaja, võiks olemas olla. Ja siis, mullukevadise koroonakriisi algul, näitab Amazon, et midagi on siiski puudu: ta ostab tilgatumaks ühe kesklao Ameerikas Wisconsini osariigis.