Oo, sport, sa oled rahu! Laseme rusikad käiku. Hambad ka!

Vene suusatuus Aleksandr Bolšunov , viimase MMi neljakordne hõbemedalimees, polnud nädal tagasi Soomes Lahtis sugugi originaalne, kui teatesõidu ankruetapi lõpusirgel hingest vihastas. Vihastas, nagu nüüdseks küllap enamik on näinud, kohe nii kõvasti, et äsas soomlasele, kes talle ette kippus jääma, selja tagant kepiga. Ja kuna sellest ilmselgelt väheks jäi – sest soomlane libises ikkagi enne Bolšunovi üle lõpujoone –, sõitis finišialas talle külje pealt hooga sisse. Vaat nüüd sai vastase selgelt selili!

See jõuvõte, mis Lahtis näis tippspordiareenil uudne, on tegelikult hästi unustatud vana. 1992. aasta juunioride MM-võistlustel kergejõustikus möödus Etioopia jooksja Haile Gebrselassie 10 000 meetri finaali lõpusirgel keenialasest, kes ärritus sedavõrd kõvasti, et äsas talle rusikaga selga. Kummalisel kombel andis löök