Omavalitsuse ülesanne on kohaliku elu korraldamine. Riigi peamine ülesanne – sise- ja väliskaitse kõrval – on kindlustada, et omavalitsuste tulud seda võimaldaks. Praegu see nii ei ole. Teisisõnu: tulubaasi põhimõtted tuleb ümber mõtestada, et tagada omavalitsustele vajalik maksutulu. Praegu kujuneb see põhiliselt üksikisiku tulumaksu osast, mida tuleks julgelt suurendada, et vähendada ümberjagamist.