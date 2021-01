Navalnõi elas üle FSB tapmiskatse Novitšoki mürkainega ja tal ei olnud teist teed kui naasta Venemaale. Ta on nüüd ainus kodumaal ja võõrsil silmapaistev ja arvestatav Putini režiimi vastane. Kõik ülejäänud on pagendatud või tapetud. Ta annab paljudele venemaalastele lootust, et Putini võimul on olemas alternatiiv ning vabu ja õiglasi valimisi, tsensuuri- ja propagandavaba ajakirjandust, sõltumatut kohtusüsteemi ja tõelist võitlust korruptsiooniga on võimalik saavutada ka Venemaal, varem või hiljem. Navalnõi läks tagasi, sest ta ei saanud maha jätta ja alt vedada oma toetajaid ja kodumaad.