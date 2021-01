Heaoluriikides on kohalikule tasandile antud väga suur otsustusõigus ja vastutus. Uuringute kohaselt on detsentraliseeritud riigid jõukamad ja inimesed seal õnnelikumad. Kui otsused tehakse elanikele lähemal, siis arvestavad need enim inimeste vajadusi. On ju selge, et Kohtla-Järve ja Setomaa elanike vajadused erinevad ning kohalikke olusid tundmata pealinnast ühe mallina teenuseid pakkudes ei pruugi märki tabada.