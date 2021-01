Otsus mitte minna mullu sügisel valimistele erakonna peaministrikandidaadina, vaid anda see roll hoopiski parteitule Ingrida Šimonytėle tuli Landsbergise sõnul sellest, et ta nägi Isamaaliidu võimalust purustada klaaslagi. Enne seda olid Leedu konservatiivid hädas, sest hoolimata väga truudest püsivalijatest ei õnnestunud neil kunagi ületada teatud häälte hulga piiri.

Räägitakse, et meie konservatiivsel parteil on klaaslagi, nähtamatu piir, mida me ei suuda ületada. On pühendunud valijaskond, kes tuleb alati välja, aga meil oli raskusi uute häälte võitmisega.

Mulle tundus, et see on laine, mida me peame püüdma. Isiklikud ambitsioonid tuleb kõrvale jätta. Ma pakkusin seda [peaministrikandidaadi kohta], ta mõtles pikalt. Meil vedas, sest ta otsustas meie nimekirja vedada. Ja siin me oleme.