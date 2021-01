Kui Eestis näeb isegi avalikes siseruumides maskita inimesi, on leedulaste näod kaetud ka tänaval. Ja isendeid, kel nospel üle maskiserva piilumas, sama hästi kui pole. Seda tagavad muuseas suured ja värvikad tänavareklaamid, kus on piktogrammide abil selgitatud, et mask nina all ringikäimine on samaväärne kui jalutada ringi, büst rinnahoidja peal või peenis üle trussikuääre.