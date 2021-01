Väidetava vaktsiininatsionalismi üks külg on jõukate riikide konkurents selle nimel, et tagada oma elanikkonna kiire vaktsineerimine. Näiteks on briti päritolu AstraZeneca vaktsiinide tarnetega Euroopa Liitu tekkinud tõsiseid viivitusi: märtsi lõpuks ollakse valmis tarnima vaid 31 miljonit doosi lepingulise 80 miljoni asemel. See on pannud nördima ELi juhte, sest on kahtlus, et AstraZeneca müüb Euroopa Liidule lubatud vaktsiini kallimalt kolmandatele riikidele.