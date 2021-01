Näete, EKRE soov realiseerus – ma lahkusin komisjoni aseesimehe kohalt, küll valitsusse. Aga me peame kõike seda vaatama taustsüsteemis. Kaks aastat on ühe erakonna ministrid ja esimees ühiskonna erinevaid sidusgruppe solvanud, ei ole allunud parlamentaarsele kontrollile, ja milleks see abielureferendum üldse välja toodi? Oli ju selge, et see ei ole mitte ühiskonna kõige olulisem probleem. Kuna oli käivitunud väga selgelt «ei» kampaania, siis kõik meie erakonna küsimused olid ju üles ehitatud selliselt, et võiks rahvalt küsida, aga et see vastus peaks olema loogiliselt võttes ei.