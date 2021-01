Viimastel päevadel on järjest hakanud ilmsiks tulema lood, mis peaksid kuuluma hoopis teise aega ja hoopis teise kultuuriruumi. Need on lood sellest, kuidas haigla­juhtide tuttavad, haiglate nõukogude liikmed ja isegi Venemaa Narva peakonsul on saanud võimaluse ennast väljaspool järjekorda vaktsineerida. Eriti piinlik on lugu, mis puudutab Põhja-­Eesti regionaalhaigla nõukogu liiget Marika Prisket, kes on ühtlasi sotsiaalministeeriumi kantsler.