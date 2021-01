Viljandi linnavolikogu jaanuarikuise istungi päevakorras Jaak Joala kuju küsimust ei olnud, kuid infotunnis astus opositsiooni ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Juhan-Mart Salumäe üles sõnavõtuga, milles tõdes, et ei tea, millise eelnõu plaanib linnavalitsus volikogule Jaak Joala monumendi küsimuses edastada, ja seega ei tea ka seda, mida veebruaris arutama hakatakse. Salumäe märkis, et tema arvates on mittetulundusühing Meie Viljandi kuju püstitades rikkunud sihtfinantseeringut, ja pakkus, et linnavolikogu roll võiks olla pakkuda linnavalitsusele juhiseid, mida teha lepingu rikkumise korral.