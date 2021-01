Eesti lühiuudised

Siim Kallas astus riigikogu aseesimehe kohalt tagasi

Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas (Reformierakond) ­teatas eile parlamendi istungil oma tagasiastumisest. See tähendab, et veebruari esimesel töönädalal valib riigikogu juhatusse kaks uut aseesimeest. «Seoses muudatustega valitsuskoalitsioonis ja riigikogus astun tagasi riigikogu teise aseesimehe kohalt. Uus aeg, uued inimesed. Mul on kahju lahkuda ametist, kus sinu poole alati pöördutakse kõigepealt austusega, lugupeetud ja muud taolist, mida mitte keegi kunagi enam koridoris ei tee,» ütles Kallas eile istungil. Siim Kallasele terendab edaspidi riigikogu ELi asjade komisjoni juhi ametikoht, nagu Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon on võimukõnelustel kokku leppinud. PM