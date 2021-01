Enn Tarto: kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta

Kõigepealt, ma tahaksin öelda, et toetan igati härra Navalnõi vabastamise nõuet! Mul on hea meel, et Eesti Vabariik tegi kiiresti õige avalduse. Alati on olnud selliseid inimesi, mitmega olen ma ka isiklikult kohtunud ja palju koos teinud, kes on võidelnud parema ja demokraatlikuma Venemaa eest. Ma pean seda väga tähtsaks, et 23. augustil 1979 avalikustatud 45 Eesti, Läti ja Leedu kodaniku märgukirja ehk Balti apelli toetasid juba samal päeval kuus Vene dissidenti eesotsas akadeemik Andrei Sahharoviga.