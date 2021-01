«Algatame umbusaldusavalduse vallavalitsusele,» kinnitas üks Valga valla opositsioonijuhte, revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt (RE) 29. jaanuari volikogu istungile plaanitud aktsiooni. Undi sõnul on Valga vallavalitsejate (Keskerakond ja EKRE) avalike skandaalide jada ja korruptsioonikahtlused ületanud taluvuse piiri.

Opositsioon leiab, et vallavanem Ester Karuse ning asevallavanemad Mati Kikkas ja Toomas Peterson on valla mainet sedavõrd kahjustanud, et nad tuleks ametist maha võtta.