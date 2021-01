Maanteeäärsed söögikohad on tavaliselt selleks, et kui oled kuhugi maale jõudnud ja kõht vajub tühjaks, siis peatud korraks, võtad tassi kohvi või midagi toekamat. Peterburi maanteel, Tallinna poolt Narva minnes, on selleks paljudele teada-tuntud Viitna kõrts ja sealt veidi edasi Rõmeda šašlõkibaar Artur, mõlemad vana Narva maantee ääres.