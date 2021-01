Koalitsioon on koos. Mind hämmastas peaminister Kaja Kallase väljaöeldu artiklis «Võimukõnelused on jõudnud magusaima palani – portfellideni» (PM, 23.01.2021). Tsiteerin artiklit: «Reformierakond on mitmeid kordi, viimati selle aasta riigieelarve koostamisel, teinud ettepaneku kaotada ära rahvastikuministri koht. «See on absoluutselt ebavajalik koht, aga võtab väga palju raha. Milleks pidada ülal ministrit koos nõunikega, kelle funktsioonist keegi ei saa aru?» küsis Kallas mullu novembri lõpus rahvusringhäälingus.» Kas ehk lapsesuu? Püüdmaks öeldut paremini mõista, tasuks vaadata rahvastikukriisi ja demograafiasse suhtumise ajalugu.