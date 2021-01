Väiksem kvantiteet, aga sellest hoolimata suurem kvaliteet

Džäss on suhteliselt konservatiivne muusika ja siin suuri muutusi pole. Endiselt on meie tublid jatsuentusiastid tootnud hulga kohvikusse või kaubanduskeskusesse sobivat virtuoosset mõnulemist: Allan Kaljaste Smooth Groupi «Smoky Bar», Helin-Mari Arderi «Must», Joel Remmeli «Live at Taff Club», Kadi Vija Key Projecti «Roaming In The Contemporary Society To Make Peace With It», Kruglov Sooäär Quarteti «Tchaikovsky», Raivo Tafenau & Tallinn Chamber Orchestra «The Same Differences», Sooääre/Yaralyani/Ounaskari «Goodbye July».