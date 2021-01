Kuid raha, mis pidi hakkama voolama juba suvekuudel, võib taas takerduda. Nimelt kirjutas Politico, et jaanuari keskpaigas said Balti riigid maha ühise avaldusega: kas panete 1,4 miljardit maksva Rail Balticu rahastuse projektirahasse sisse või muidu teeme Poolat! Ehk Baltikum asub blokeerima ühtekokku 750 miljardi euro suurust rahatünni. Nõue ei tule päris ootamatult, sest nagu kirjutab leht, lubati just seda raha Balti riikidele suvistel läbirääkimistel. Hiljem öeldi aga, et nii päris ei saa, raha kindlateks projektideks niimoodi ei broneerita. Seepeale hakkasidki Balti riigid protestima.