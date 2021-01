12. jaanuaril maksis üks Gamestopi aktsia 19,95 dollarit, kolmapäeval jõudis see aga lausa 380 dollari lähedale. Samas oli aasta tagasi nende aktsia hind neli dollarit. Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on ­poeketiga, mille äri ei lähe sugugi hästi ja mis plaanib tänavu sulgeda 450 kauplust.