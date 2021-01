Milliseid digimürke peidavad veebiküpsised?

Veebiküpsised me digitaalsel toidulaual. Kujutlegem hetkeks, et söödavad küpsised on reguleeritud samamoodi kui digitaalsed. Sel juhul peaks tarbija enne küpsisepaki sisu kallale pääsemist alati lugema, et see sisaldab jahu, vett ja rasvainet, mis kõik on küpsiste valmistamiseks hädavajalikud, ning seejärel otsustama, kas ta lubab oma küpsistesse panna ka soola, suhkrut, rosinaid ja/või šokolaaditükikesi. Seejuures peab küpsiste tootja olema võimeline tõendama, et on selle teabe esitanud ja nõusoleku saanud, kusjuures tarbijal peab olema võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kõik see on vajalik selleks, et tõhusalt kaitsta tarbijate õigusi ja välistada võimalus, et kondiitrid nende kehasse salaja midagi kahtlast võiksid sokutada.