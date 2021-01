Valgus vahetult ajju ja tõved kaovad

Lõuna-Korea õpetlased on loonud sõrmeotsasuuruse ajuimplantaadi, mis suunab ajju valgust. Ajus on rakke, mida saab valgusega mõjutada, ning see võimaldaks tulevikus toime tulema hakata ka Parkinsoni tõve ja depressiooniga – nii leiavad selle loonud teadlased. Implantaati saab laadida juhtmevabalt ning selle juhtimiseks on võimalik kasutada nutiseadet. Nii välditaks implantaadi vahetusega seotud ohtlikke operatsioone.