Arusaadavalt pole võimalik mööda vaadata ökosüsteemidest, iseäranis metsadest. Rohepöörde eesmärgiks on õnneks enam-vähem ühiselt mõistetud vajadus Maad jahutada. See ei pruugi viia jahtumiseni, aga jätkuv kuumenemine ei ole süsinikupõhisele elule kõige soodsam. See on tegelikult hukatuslik. Alustõde, mis kordamist väärib, on asjaolu, et tõepoolest on Maal kümneid ja sadu miljoneid aastaid tagasi olnud sootuks teine kliima. Sootuks teise koostisega atmosfäär, sootuks kuumem kliima, ja mis peamine: sootuks teised liigid ja sootuks teine elumuster. Selline, kus ka nüüdisinimesel poleks ilmselt kohta.