Lauri Vahtre: panta rei

Võib-olla päris kõik ei voola. Seda ei väitnud tegelikult ka Herakleitos. Võib jääda vaidlema, kas voolab ­jõgi või kõigest vesi jões, ja jõgi on just see, mis paigale jääb. Aga aeg, ideed, rahvamassid, viirused, isegi mandrid – need voolavad küll, pole põhjust seda eitada. Filosoofid on ­arvatavasti juba ammu loonud mitmesuguseid põnevaid klassifikatsioone ­erisuguste voolamiste lahterdamiseks ja võib oletada, et nende hulgas leidub eraldi lahter ka nähtustele, mis ei saagi eksisteerida teisiti kui voolates. Nagu, ütleme, footon. Võib-olla kuulub selliste hulka ka mõni idee.