Mari Kurismaa on arhitekti pilguga maalija ja maalija tundlikkusega arhitekt, kelle loomepraktika on meid rõõmustanud juba mitu aastakümmet. Ta on poeetiline ja inspireeriv looja, kes on jaganud ennast sisearhitektuuri ja visuaalkunsti vahel. Kurismaa geomeetrilis-metafüüsilistel maalikompositsioonidel oleks aeg justkui seiskunud ning tema sisearhitektuuris on ajalugu ellu äratatud ja kaasaega toodud, olgu selleks siis Draamateater või Tartu Ülikooli muuseumi Morgensterni saal. Kõige selle kõrval on Kurismaa ka andekas näituste kujundaja ja praegu on võimalik Tartu Kunstimuuseumis näha tema kujundatud Tiit Pääsukese maalinäitust.