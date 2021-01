Pääru Oja: «Selle produktsiooni mastaap teeb kohati alandlikuks.»

Tellijale

«Nad (tootja) tegid asja avalikuks, jah. Pisut ootamatultki,» ütleb Oja.

Saan aru, et nüüd saad oma tegemistest rohkem rääkida?

Siiski suhteliselt vähe. Kõigest, mis plot'i (ehk sisu või lugu) puudutab, ma ikkagi rääkida ei saa.

Aga üldisi muljeid?

Mulje on uhke ja suur, mis siin rääkida. Oleks noorem, võib-olla teeks nii mastaapsesse ettevõtmisse pääsemine ülbekski, aga mind teeb alandlikuks.

Miks alandlikuks?

No kogu selle ettevõtmise suurus ja mastaap. Olen lihtsalt väga tänulik, et mul on selline võimalus. Kusjuures, jumala eest, ma ju endistviisi hoolin Eestimaast ja Eesti teatrist. Ja unistan endiselt teatris mõnest rollist.

Samas, maailma mastaabis ettevõtmises osalemine loob nii või teisiti hoopis avarama perspektiivi tulevikuks – nüüd on ju päris selge, et kõik on võimalik?