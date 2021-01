Nädala plaat. Tüüri «Lost Prayers» – ECMi meistriteos

Eelmise aasta lõpul ilmus tähendusrikas plaat «Lost Prayers» Erkki-Sven Tüüri muusikaga, väljaandjaks oma eksklusiivsete valikute poolest tuntud plaadifirma ECM. Sellele plaadifirmale omaselt ikooniliselt minimalistliku kaane all peitub hõrk valik Tüüri kammermuusikast. Muusikute esitused ja salvestuse kvaliteet on lihvitud eriti kõrgele täiuslikkuse astmele, kuid see ei ole midagi tarretanud. Kõigis esitustes on vaba, spontaanne, elav vibratsioon, täisvereline elu.