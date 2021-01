Kas sõjajärgse aja sakslannal oli õigus olla ohver?

«Ingli märk» jutustab kahekümneaastasest sakslannast Saffiest, kes asub 1957. aasta kevadel Pariisis tööle flöödimängijast prantslase Raphaëli koduabilisena. Naine on väga omamoodi, vaikne ja distantseeritud, kuid mees armub temasse silmapilk ja palub ta endale naiseks. Kui alguses võlub Raphaëli naise olek, siis ajapikku muutub temaga kooselu rusuvaks.

Alles siis, kui Saffie saab emaks ja hakkab lapsevankriga pikkadel jalutuskäikudel käima, ärkab ta justkui ellu. Raphaël ei tea, et Saffie on kohtunud oma elu armastuse, ungarlase Andrásega, tänu kellele julgeb naine paotada oma minevikuust. Romaani taustaks on Teise maailmasõja järgne aeg Pariisis ning üha enam eskaleeruv Alžeeria sõda.