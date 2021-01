Herta Laipaik – tüdruk Hummuli mägedelt

Laipaik tunnistab, et Kivikas oli tema gümnaasiumiõpingute aastatel Tammsaare kõrval teine eesti kirjanduse suurkuju. «Nimed marmortahvlil» sai toonasele eestiaegsele noorsoole omamoodi kümneks käsuks, on kirjanik meenutanud. Romaaniga oli Laipaigal ka emotsionaalne side. Nimelt pakutakse Kivikase romaanis koolipoistest rindemeestele Laipaiga kodutalus pannkooke. Kirjanik, kes romaani kirjutamiseks käinud sealkandis läbi kogu Vabadussõja lahingute tee, soovitanudki Laipaigale kirjutada meediku elukutse kõrvalt, milleks noor naine Tartu Ülikoolis parasjagu õppis, lugusid Hummulist ja Helmest. Neid saigi lõpuks seitse raamatutäit.

Ajalehe Sakala ajakirjanik ja kultuurikriitik Margus Haav on nimetanud seda osa Laipaiga mitmekesises loomingus «imeliseks mulgi maagiaks». Laipaik ise on kutsunud mulke «üles võtma oma rahvuslikku uhkust», milleks ta laialt levinud pärimuslugusid teadis olevat. Eesti ulmekirjanduse asjatundja ning antoloogiate koostaja Raul Sulbi omakorda on Laipaika pidanud «folkloorse õuduskirjanduse» rajajaks Eestis, mööndes Fr. R. Kreutzwaldi, Juhan Jaigi jt varasemate kirjanike eeskuju. Siiski olevat Laipaik jätnud just sellesse žanrisse pika varjuga jälje (R. Sulbi, «Kui pika varju heidab Herta Laipaik?», Looming 3/2016).