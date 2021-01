Glamuurne elu globaalse kodutuna

2020. aasta algas mu sõbra John Ollila jaoks täiesti tavaliselt – ta oli Mexico Citys. Sealt lendas ta edasi São Paulosse, siis korraks Rio de Janeirosse ja Lõuna-Ameerikast läbi Londoni Helsingisse. Edasi viis tee Šveitsi suusatama, järgnes meeldiv aeg Londonis ning reis Lõuna-Aafrikasse Johannesburgi. Sealt rändas Ollila edasi Falklandi saartele ja uuesti São Paulosse ning järgmiseks jäi lend üle Lõuna-Atlandi Luandasse, kus ta polnudki enne käinud. Angolas märkas Ollila esimest korda, et lennujaama on üles seatud anumad käte desinfitseerimiseks ning saabujail mõõdetakse kehatemperatuuri, see oli esimene märk «millestki Covid-19-teemalisest».