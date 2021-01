Ilmselt leiab igaüks näiteid sellest, kuidas on seotud tema liikumine ja suhtlusvõrgustik. Esiteks leiame uusi tuttavaid kohtadest, kus me tegutseme – olgu selleks töö, trenn või laulukoor. Teiseks mõjutab tutvusringkond ka seda, kus me liigume.