Merenduse lühiuudised

Kadriorust leiti järjekordne ajalooline vrakk

Kadriorus Kiikri kvartalis tuli Metro Capitali arendatavate korterelamute ehitusel ilmsiks tõenäoliselt 18. sajandist pärit laevavrakk. See on seitsmes ajalooline puitlaev, mis on ümbruskonnast kuue aasta jooksul leitud. Arheoloogi sõnul on tõenäoliselt tegu 1700. aastate keskel ehitatud laevaga, mille täpne vanus selgub Tartu Ülikoolis analüüsitavatest puiduproovidest. Väljakaevatud vraki maapealne osa on 13,5 meetrit pikk ja kuni 4 meetrit lai. Vrakk leiti umbes nelja meetri sügavuselt, see oli kaetud tuhast, ehitusprahist ja olmeprügist täitekihiga, mis oli sinna 1930. aastatel Kadrioru ranna planeerimisel veetud. PM