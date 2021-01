Apple on taas maailma suurim nutitelefonide tootja

Aasta viimases kvartalis kasvas Apple’i nutitelefonide iPhone müük 22 protsenti, 90,1 miljoni telefonini, mis on suurim telefonide arv, mida ükski tootja oma tehastest iial välja on saatnud. Kasv tulenes eelkõige tänu 5G-toega telefonidele iPhone 12, mis aitas kaasa ka ettevõtte käibe- ja kasumirekordile

«See on olnud traditsiooniliselt Apple’i jaoks tugev kvartal, kuid nüüd on Apple hakanud oma liidrikohta kindlustama,» ütles The Wall Street Journalile analüüsifirma Canalys analüütik Nicole Peng, kelle arvestuste kohaselt on samuti Apple turuliider. Arvutuste tõttu sellepärast, et alates 2018. aasta viimasest kvartalist Apple enam oma toodangu müügimahte ei avalda ning sellekohast infot saab ainult analüüsifirmade hinnangutest.