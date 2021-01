Välismaa lühiuudised

Prantsusmaa karmistab koroonapiiranguid

Prantsusmaa poliitikud jõudsid üksmeelele karmimate viiruspiirangute vajaduses, teatas valitsuse eestkõneleja Gabriel Attal. Viimaste päevade jooksul on arutatud pandeemia algusest juba kolmandat korda riigi sulgemise võimalust. President Emmanuel Macron (pildil) teeb uued meetmed teatavaks nädalavahetusel või esmaspäeval ja need peaksid kehtima hakkama mõne päeva jooksul pärast väljakuulutamist. Maailmas viiruselevikut jälgiva Johns Hopkinsi ülikooli info kohaselt on Prantsusmaal pandeemia algusest koroonaviiruse tõttu surnud 74 600 ja nakatunud 3,1 miljonit inimest. AFP/BNS