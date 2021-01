Juunis kinni peetud salakauba kogus on MTA-le pigem harv juhus ning peaaegu kümne ­miljoni sigareti hävitamine oli sel aastal esimene kord. «Kui nüüd liigitada suuri koguseid ja väikseid koguseid, siis väikseid koguseid hävitame keskeltläbi kuus kaks korda. Aga selliseid suuri koguseid, no neid on ikka harva,» rääkis MTA riigivarajuht Arvids Tisler.