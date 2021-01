Ei midagi juhuslikku

Kas Kaja Kallas on olnud liiga naiivne, et ta ei ole kiiremini osanud valijatelt Reformierakonnale antud suurt mandaati peaministri kohaks konverteerida? Või on tal hea poliitiline intuitsioon, mis kogemuste lisandudes võib muutuda riigimehelikuks tarkuseks? Vana hiina mõttetera meenutades: tal tuligi istuda jõe kaldal piisavalt kaua, et oodata ära vaenlase laiba möödaujumine.

2011. aastal eduka juristikarjääri pooleli jätnud ja poliitikutee valinud Kaja Kallast on sellel teel saatnud umbusklikud pilgud ja kõverad muiged. Enne iga valimist on ennustatud, et ega ta kogu eriti hääli, ennustuste mittetäitumisel on aga kiirustatud kinnitama, et ega ta ikkagi hakkama ei saa. Mitte ainult poliitilised oponendid, vaid ka koduerakonna staažikad tegijad on Kaja Kallast tükk aega vaadanud tagurpidi pööratud binokliga.