Tahan uskuda, et lugu Sigtuna linna hävitamisest 1187. aastal Saaremaalt pärit sõdalaste poolt on tõsi, ehkki ajaloolased seda ei kinnita. Samuti tahan uskuda, et Pääru Oja punahabemelises genoomis peidavad end DNA-ahela jupikesed, mis pärinevad nendelt karmidelt Saare meestelt, olgu see geneetiku seisukohalt pealegi lapsik.