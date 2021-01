Tanel Kiik: Mulle ei ole vaktsiini pakutud. Ma ei ole seda ka küsinud

Tellijale

Kullerkupp: Te olete pikalt olnud endise peaministri, oma erakonna esimehe Jüri Ratase parem käsi, aga liiguvad sosinad, et just teie olete oma erakonnas nii-öelda hall kardinal, kes suuremaid otsuseid teeb ja erinevaid plaane koostab, on see nii?

No meil erakonnas on ikka demokraatlik protsess. Erakonna juht on Jüri Ratas ja ta kaasab tihtipeale otsuste protsessi ministreid, aseesimehi, loomulikult riigikogu liikmeid, vajadusel omavalitsusjuhte – sõltuvalt sellest, mis on otsuse sisu.

Kullerkupp: Eelmise valitsuse puhul öeldi, et just teie olete see, kes on vastutav kõikide nende ministrite ametisse paneku ja koalitsiooni moodustamise eest. Millest need jutud tulevad?