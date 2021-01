«Esimest tarnet ootame 7. veebruaril ja esimese tarnega on tootja lubanud tuua umbes 14 000 vaktsiinidoosi,» lausus sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.

Tootja tarnekava järgi peaks veebruari jooksul Eestisse jõudma kolmes jaos umbes 75 000 AstraZeneca vaktsiini doosi. «See on praegune teadmine, kuid senine kogemus on näidanud, et info võib kiirelt muutuda,» lisas Sõber.