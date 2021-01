Eestis on aina enam lapsi, kelle tervisenäitajad ei ole head. Murekohaks on kehakaalu kasv ja rasvumine: ülekaaluliste laste arv on paarikümne aastaga lausa kolmekordistunud.

Suurenenud on ka vaimse tervise probleemide levik, olgu siis depressiivsete episoodide, ärevuse, üleväsimuse või uinumisraskuste näol. Ka PISA testid, mis pakuvad tugevat ja enamasti rõõmustavat võrdluspilti muu maailma õpilastega, on näidanud, et Eesti õpilaste koolirõõmul on tublisti arenguruumi.