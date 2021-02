Riikidel on huvid. Vennasrahvas või mitte, aga riikidel on huvid ning Soome huvi on hoida nakatumisnäitaja madalal. See on nende riigi prioriteet ning selle saavutamiseks on vaja ainult osa eestlaste abi. Need, kes aitavad kordajat madalal hoida, võivad liikuda, aga ehitajad, koristajad ning teised, kelle töö võib praegu oodata, ootavadki.