Targimate ähvardamine on teadlik rünnak Eesti riigi vastu

«Professor Lutsari valimine sihtmärgiks ei ole juhuslik. Targimate ähvardamine on otsene ja teadlik rünnak kogu Eesti riigi vastu. Sest riigi toimimine, nii kriisidega hakkama saamine kui ka edukus ja konkurentsivõime, tugineb järjest enam sellele, kui hästi suudab riik hankida ja rakendada parimat olemasolevat teadmist. Praegusel ajastul on selle teadmise kandjaks riiki nõustavad tippteadlased. Nende tasalülitamine ähvardamise ja mõnitamise kaudu on alatu viis nõrgestada meie riiki,» kirjutas Soomere sotsiaalmeedias.