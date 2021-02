Tänavuse rahvaloenduse ettevalmistused hakkavad lõpule jõudma. Uue loenduse muudab eriliseks see, et esimest korda Eestis saadakse enamik vajalikust teabest registritest. Teine, väiksem osa andmestikust kogutakse inimeste küsitlemise teel, valdavalt internetis, vähemal määral ka loendajate abiga. Sellist lähenemist tuntakse kombineeritud loendusena.

Algselt üksnes registripõhist andmekogumist kavandanud statistikaamet nõustus pärast lisarahastuse lubaduse saamist korraldama kombineeritud loenduse, mis hõlmab kõiki eestimaalasi. Statistikaamet on seadnud ambitsioonika eesmärgi uuendada Eestile kuuluvat internetis loendamise maailmarekordit ja viia see praeguselt 67 protsendilt 80 protsendi lähedusse. Kui teha korralikku selgitustööd, siis on selle sihi saavutamine meie inimeste internetikasutust arvestades täiesti võimalik.

Kombineeritud loenduse väärtus ühiskonna jaoks sõltub sellest, mida me inimestelt küsime ning kuidas kogutud teave kättesaadavaks tehakse. Statistikaameti koostatud loendusankeet keskendub praegu peamiselt neljale küsimusele, mis käsitlevad keelteoskust (sh eesti keele oskust), murdekeelte oskust, tervist ja usku. Statistikaamet on kombineeritud loenduse vajadust selgitanud vastava info puudumisega riigi registrites. Paraku läheb selline põhjendus mööda mitmest vähemalt sama olulisest, kui mitte olulisemast argumendist, miks eesseisval loendusel on vaja vahetult inimeste poole pöörduda. Just nende argumentide tõttu eelistasid riigikogu komisjon ja valitsus kombineeritud loendust.