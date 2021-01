Kui elevus meie uue valitsuse värskuse ja mitmekesisuse ümber on lahtumas, siis on aeg koalitsioonilepe üle vaadata ja küsida, mida ikkagi täpsemalt tegema hakatakse. Äkki võetakse ette mõni suur probleem ja püütakse seda lahendada kuidagi paremini kui varem? Kui mõelda natukenegi pikemas perspektiivis kui käesoleva ja ülejärgmise aasta valimised, kas või mõnekümne aasta perspektiivis, siis on suurim probleem see, mille Kaja Kallas «unustas» oma nelja kriisi kõnes ära – globaalne kliimakriis.