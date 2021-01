Ajad muutuvad, meie koos nendega. 2018. aasta maikuus toimus Eesti teaduse tippkeskusi tutvustav ühisüritus. Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits poetas seal naljatades lause, et eks see vaktsiinide arendamine üks veidrike hobi on. Usun, et selleks aastaks on õnneks selliselt mõtlevaid poliitikuid ja ravimitööstuse juhte napiks jäänud. Loomulikult, viroloogide, epidemioloogide ja kriisiteadlaste ennustustes on epideemilised kriisid alati olnud ohtude edetabeli tipus. Kahjuks aga kipub reaalpoliitika keskenduma lihtsatele mustvalgetele jutupunktidele. Sellal kui haiglad täituvad koroonapatsientidega ja inimesed surevad, on ju palju lihtsam jaurata näiteks abielu definitsiooni üle.