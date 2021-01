Majanduse lühiuudised

Olümpiamängude ärajäämine kahjustaks kindlustusärisid

Tokyo olümpiamängude ärajäämine tooks kindlustusfirmadele kuni kolme miljardi euro suuruse kahju ja see oleks ajaloo suurim summa, mis üleilmse ürituse ärajäämise eest on tulnud välja maksta, kinnitavad maaklerid. Suurem osa Jaapanist on praegu Covid-19 nakatumiste kolmandast lainest haaratud. Samas on nii Jaapani-poolsed korraldajad kui Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhid arvamusel, et mängude veel kord edasilükkamine ei ole võimalik. Sestap on üha tõenäolisem, et kui olümpiat sel suvel Tokyos korraldada ei õnnestu, siis jäetakse mängud hoopis ära. PM/Reuters