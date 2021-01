Tellijale

Te olete juhtinud kaht valitsust, olnud seega kahe valitsuse lagunemise juures. Valgevenes ja Venemaal on nii hea võim, et see ei pea vahetuma – kibe iroonia. Aga mida tunnevad demokraatliku riigi juhid, kui on selline hetk, et «mooramaa mees on selleks korraks oma töö teinud»?

Üks Euroopa poliitik on öelnud, et ainuke asi, millele võid peaministri ametisse astudes kindel olla, on see, et saad sellest ka ükskord lahti. Mida aga vastaksid, kui küsitakse lühidalt ja konkreetselt «Mis tunne on?», sõltub mitmest tegurist. Esiteks, kuidas oled peaministriks saanud, kas kohe valimiste järel või hiljem mingite ümbermängimiste tulemusel. Teiseks, kas otsustad ise, mis sust saab, või otsustatakse seda sinu eest.