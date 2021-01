Tähelepanu juhiti kõrvale

Berendsoni hinnangul ei vääri Mihkel Kärmas kriitikalaviini, mille alla ta on sattunud. «Kõik teavad, et Kärmasel ja Annusel on vana kana kitkuda (viitab ammusele «Pealtnägijas» ilmunud loole, mis kajastas maadevahetust, kuhu oli segatud ka Toomas Annus, kes looga toona rahule ei jäänud – toim). Annusel oli hea võimalus teha keegi mustaks lambaks,» sõnas Berendson.

Ajakirjandusuuringute teadur Marju Himma-Kadakas on seisukohal, et iga ajakirjanik ning meediaväljaanne peab olema sõnade valikul väga hoolikas. «Pole vahet, kas öelda asju otse välja ning kedagi otse süüdistada või jätta ekslik mulje kaudse väljenduse kaudu. Aga see on ainult üks pool asjast. Kui kogu [dopingu]temaatikat vaadata, siis kõnelevad nii Eesti Ekspressis kui «Pealtnägijas» toodud argumendid paratamatult sellest, mille «Pealtnägija» ka välja ütles: Annus oli sponsorraha kasutamise võimalusest teadlik. Vähemalt võis ta seda järeldada,» rääkis Himma-Kadakas. Selle järgi aga tundub, et Annus kasutas ajakirjandust ära, et sponsorirollist taanduda. Niisamuti tundub tema sõnul, et tähelepanu juhiti osavalt oluliselt ebaolulisele.